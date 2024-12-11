В Кремле говорят, что Орбан не передавал Путину послание от Трампа

В Кремле заявили, что премьер Венгрии Виктор Орбан во время телефонного разговора не передавал главе РФ Владимиру Путину никаких посланий от избранного президента США Дональда Трампа.

Об этом сказал в среду пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит "Интерфакс", сообщает "Европейская правда".

Отвечая на прямой вопрос, передал ли Орбан Путину какое-то послание от новоизбранного президента США, Песков сказал: "Нет".

Он также заявил, что Путин и Орбан не обсуждали возможность встречи.

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По словам Пескова, во время телефонного разговора Путина и Орбана обсуждали тему энергетики, Украину и "сирийские дела".

О разговоре премьера Венгрии и лидера России ранее в среду сообщила пресс-служба Кремля. Виктор Орбан, комментируя этот разговор, заявил, что Венгрия намерена использовать все доступные ей "дипломатические средства с целью содействия прекращению огня и миру" в Украине.

На днях Виктор Орбан встретился с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом во Флориде.

После этого глава МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия на этой неделе продолжит свою самопровозглашенную "миротворческую миссию" в отношении Украины