У Кремлі кажуть, що Орбан не передавав Путіну послання від Трампа

У Кремлі заявили, що прем'єр Угорщини Віктор Орбан під час телефонної розмови не передавав главі РФ Владіміру Путіну жодних послань від обраного президента США Дональда Трампа.

Про це сказав у середу речник Кремля Дмитрій Пєсков, його слова наводить "Интерфакс", повідомляє "Європейська правда".

Відповідаючи на пряме запитання, чи передав Орбан Путіну якесь послання від новвобраного президента США, Пєсков сказав: "Ні".

Він також заявив, що Путін та Орбан не обговорювали можливість зустрічі.

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За словами Пєскова, під час телефонної розмови Путіна й Орбана обговорювали тему енергетики, Україну і "сирійські справи".

Про розмову прем'єра Угорщини і лідера Росії раніше в середу повідомила пресслужба Кремля. Віктор Орбан, коментуючи цю розмову, заявив, що Угорщина має намір використати всі доступні їй "дипломатичні засоби з метою сприяння припиненню вогню і миру" в Україні.

Днями Віктор Орбан зустрівся з новообраним президентом США Дональдом Трампом у Флориді.

Після цього глава МЗС Петер Сійярто заявив, що Угорщина цього тижня продовжить свою самопроголошену "миротворчу місію" щодо України