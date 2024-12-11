Разведка США ожидает нового запуска "Орешника" по Украине в ближайшие дни

Разведка США пришла к выводу, что Россия может повторно использовать свою новую баллистическую ракету средней дальности "Орешник" против Украины "в ближайшие дни".

Об этом на закрытом брифинге в среду, 11 декабря, заявил американский чиновник на условиях анонимности, пишет "Европейская правда" со ссылкой на АР.

По словам собеседника журналистов, США до сих пор считают ракету "Орешник" скорее попыткой запугивания, чем чем-то, что способно изменить ситуацию на поле боя в Украине.

Он добавил, что Россия имеет лишь несколько таких ракет и что они несут меньшую боеголовку, чем другие ракеты, которые Москва регулярно запускает по Украине.

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Чиновник указал, что, по оценке американской разведки, РФ может снова запустить по Украине "Орешник" в "ближайшие дни".

Напомним, Россия ударила экспериментальной баллистической ракетой средней дальности "Орешник" по Днепру во время массированного обстрела Украины 28 ноября. Роспропаганда назвала это ответом на разрешение Киеву наносить дальнобойные удары по территории РФ.

Пентагон заявил, что "Орешник" базируется на российской межконтинентальной баллистической ракете РС-26 "Рубеж".

В западных столицах считают, что Россия запустила "Орешник", чтобы отправить стратегическое сообщение Западу.

Президент Владимир Зеленский считает, что сейчас глава Кремля Владимир Путин "размахивает своим "Орешником", чтобы новоизбранному президенту США Дональду Трампу не удалось закончить российско-украинскую войну.