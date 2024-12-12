США направили автобусы быстрого реагирования на место удара России по Запорожью

Агентство США по международному развитию (USAID) направило два автобуса быстрого реагирования на место российской атаки по Запорожью 10 декабря.

Об этом агентство сообщило в X (Twitter), передает "Европейская правда".

На место российского удара 10 декабря USAID направило два автобуса быстрого реагирования находились на месте происшествия, которые предоставляли необходимое оборудование, в частности генераторы, для поддержки работы служб быстрого реагирования

Отметим, 10 декабря россияне атаковали Запорожье, в результате чего была разрушена частная клиника и повреждены здания. Количество погибших по состоянию на утро 12 декабря достигло десяти человек.

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Фото: Х

Фото: Х

3 декабря Министр иностранных дел Андрей Сибига и государственный секретарь США Энтони Блинкен подписали меморандум о взаимопонимании в сфере поддержки украинского энергетического сектора.

Недавно писали, что USAID этой осенью передало три генератора пограничным пунктам с Молдовой и Румынией.