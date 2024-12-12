США направили автобуси швидкого реагування на місце удару Росії по Запоріжжю

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) направило два автобуси швидкого реагування на місце російської атаки по Запоріжжю 10 грудня.

Про це агентство повідомило в X (Twitter), передає "Європейська правда".

На місце російського удару 10 грудня USAID направило два автобуси швидкого реагування перебували на місці події, які надавали необхідне обладнання, зокрема генератори, для підтримки роботи служб швидкого реагування

Зазначимо, 10 грудня росіяни атакували Запоріжжя, внаслідок чого була зруйнована приватна клініка та пошкоджені будівлі. Кількість загиблих станом на ранок 12 грудня сягнула десяти людей.

Реклама:

Фото: Х

Фото: Х

3 грудня Міністр закордонних справ Андрій Сибіга та державний секретар США Ентоні Блінкен підписали меморандум про взаєморозуміння у сфері підтримки українського енергетичного сектора.

Нещодавно писали, що USAID цієї осені передало три генератори прикордонним пунктам із Молдовою та Румунією.