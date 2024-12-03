Україна і США уклали меморандум про допомогу енергосистемі на $825 млн

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга та державний секретар США Ентоні Блінкен у вівторок, 3 грудня, підписали меморандум про взаєморозуміння у сфері підтримки українського енергетичного сектора.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило МЗС України.

Міжурядовий меморандум про взаєморозуміння "щодо співпраці у забезпеченні стійкості енергетичної системи України" передбачає можливість американської допомоги на суму до 825 мільйонів доларів.

Документ, як зазначає МЗС, "створює нормативно-правову базу для покращення стійкості енергетичної системи України".

Реклама:

Ідеться зокрема про відновлення критичної інфраструктури, запровадження розподіленої генерації, реформування енергетичного сектору та сприяння післявоєнному переходу до низьковуглецевої економіки.

Зазначимо, що про виділення 825 мільйонів доларів на допомогу енергосистемі України США оголошували ще в червні.

На початку жовтня США через Агентство з міжнародного розвитку (USAID) передали Україні партію матеріалів для захисту об'єктів енергетичної інфраструктури.