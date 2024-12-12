Туск после встречи с Макроном рассказал о "согласии во всех вопросах"

Премьер-министр Польши Дональд Туск после разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Варшаве заявил, что они "на одной стороне" во всех вопросах.

Как сообщает RMF24, пишет "Европейская правда", об этом он сказал на брифинге после завершения встречи.

Дональд Туск отметил, что они с Макроном говорили о европейской безопасности, конкурентоспособности Европы, двусторонних отношениях, ситуации в Украине и дискуссиях и действиях для приближения справедливого мира.

"Все эти темы продемонстрировали, что мы словно одна команда... В вопросах европейской безопасности и справедливого мира для Украины мы на одной стороне", – отметил Туск.

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Президент Франции прибыл в Польшу днем в четверг, 12 декабря. В СМИ предполагали, что причиной визита является обсуждение крайне важных вопросов, поскольку Макрон поехал в Варшаву в разгар политического кризиса в родной стране.

Неофициально сообщают, что Макрон сократил начальную программу визита, чтобы быстрее вернуться в Париж – ожидают, что уже вечером он назовет имя нового премьера.

СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Макрон начинает обсуждать с Польшей идею о развертывании европейской миротворческой миссии в Украине как составляющую гипотетической будущей договоренности о завершении текущей фазы войны – как предохранитель от новой агрессии России.