СМИ: Макрон сократил визит в Варшаву

Французский президент Эмманюэль Макрон сократил визит в польскую столицу Варшаву, куда он прибыл ранее в четверг.

Об этом стало известно телеканалу BFMTV, сообщает "Европейская правда".

По данным источников телеканала из окружения Макрона, было отменено посещение музея Варшавского восстания.

Таким образом французский президент рано вечером уже будет находиться в Париже.

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Как известно, во Франции продолжаются поиски нового премьер-министра после того, как правительство меньшинства Мишеля Барнье отправили в отставку впервые с 1962 года – то продержалось рекордно короткий срок в 91 день.

СМИ ранее говорили, что у Макрона есть несколько потенциальных кандидатов на должность премьер-министра, в частности действующий министр обороны Себастьен Лекорню, лидер "Демократического движения" MoDem Франсуа Байру и левый политик и экс-премьер Бернар Казнёв.

Сам Макрон ранее обещал провести переговоры с различными политическими силами и "в ближайшие дни" назначить нового премьер-министра Франции.

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