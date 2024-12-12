Макрон прибыл в Варшаву

В четверг, 12 декабря, президент Франции Эманнюэль Макрон приземлился в Польше.

Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает "Европейская правда".

Как сообщил Сикорский, в четверг, 12 декабря, Макрон прибыл в столицу Польши.

"Добро пожаловать в Польшу, господин президент", – приветствовал Макрона польский дипломат.

Реклама:

Witam w Polsce Panie Prezydencie, bienvenue en Pologne @EmmanuelMacron! pic.twitter.com/G1dInesg8X – Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) December 12, 2024

Отметим, польская газета Rzeczpospolita ранее сообщила, что Макрон якобы имеет замысел относительно потенциальной европейской миротворческой миссии в Украине, которая могла бы стать одним из предохранителей от нового нападения России.

По информации газеты, обсуждение такой потенциальной миссии будет ключевой темой разговоров Макрона во время его визита в Варшаву 12 декабря.

Вероятно, Макрон говорил об этом с избранным президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в минувшую субботу в Париже.

Журналисты предполагают, что именно это обсуждалось и на его встрече тет-а-тет с премьером Британии Киром Стармером в середине ноября, а затем – на встрече с представителями стран Северной Европы, Балтии и Польши 27 ноября.

Перед этим о запланированном визите Макрона сообщили и другие польские СМИ, отметив, что он связан с переговорами с Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом в минувшие выходные.