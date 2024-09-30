НАТО усилил мониторинг воздушного пространства Румынии после падения "Шахедов"

Североатлантический Альянс с 29 сентября начал дополнительное наблюдение за воздушным пространством Румынии, привлекая еще один самолет дальнего радиолокационного слежения (AWACS).

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в Объединенном командовании Военно-воздушных сил Альянса.

Решение о полетах AWACS, принятое по рекомендации Верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, "поможет поддержать усиленное присутствие Альянса в регионе и отслеживать российскую военную активность", – говорится в сообщении.

Самолеты наблюдения, как отмечается, "осуществляют мониторинг российской военной активности" на границах Альянса и усиливают способность Румынии реагировать на воздушные угрозы вблизи ее границ.

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"Полеты будут происходить исключительно над территорией Альянса и будут осуществляться с авиабазы Превеза в Греции", – отмечают в НАТО.

Напомним, за последние недели в Румынии участились случаи нарушения воздушного пространства российскими "Шахедами". Их обломки время от времени обнаруживают в приграничных районах.

НАТО еще с прошлого года усиливал возможности слежения за воздушным пространством Румынии, посылая туда самолеты AWACS.