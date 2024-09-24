В Румынии напротив Измаила нашли обломки "Шахеда"

На территории румынской общины, напротив украинского Измаила над Дунаем, в очередной раз обнаружили обломки ударного беспилотника типа "Шахед".

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявили в Министерстве обороны Румынии.

В ведомстве отметили, что военные осуществляли обследование территории в поисках возможных фрагментов беспилотников, которые могли упасть там в течение последних недель во время российских воздушных атак на украинские порты на Дунае.

24 сентября специалисты обследовали территорию вокруг поселка Плауру в жудеце Тулча, откуда поступили сообщения о возможных обломках беспилотника на незаселенной территории. Их изъяли и отправляют на дальнейшую экспертизу.

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Румынское село Плауру находится напротив украинского Измаила

Изначально находку считают обломками иранского беспилотника "Шахед", который РФ использует под названием "Герань-2".

Минобороны Румынии осудило обстрелы Россией украинской гражданской инфраструктуры и отметило, что это противоречит нормам международного права.

Как известно, это не первая подобная находка на румынском берегу Дуная. О предыдущем таком случае сообщали в начале сентября.

Также в начале сентября российский "Шахед" впервые залетел на территорию Латвии через Беларусь и разбился там.