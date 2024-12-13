Депутаты Европарламента, прибывшие в Тбилиси, присоединились к протестующим

Семь депутатов Европарламента 12 декабря посетили Тбилиси для серии встреч и вечером присоединились к акции проевропейских протестующих.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают ряд СМИ, среди которых "Новости-Грузия".

В состав делегации Европарламента вошли семь депутатов из разных политических групп. Они провели встречи с президентом Саломе Зурабишвили, оппозиционными партиями, общественным сектором и медиа.

В комментариях СМИ они выразили обеспокоенность нарушениями прав человека, тем, как грузинские власти подавляют протесты, и подчеркивали необходимость более решительной реакции Евросоюза.

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"Мы призываем власти провести повторные выборы, которые будут свободными и справедливыми и соответствующими европейским стандартам", – отметила литовский депутат Раса Юкнявичене, подчеркнув, что депутаты приехать поддержать не конкретные политические силы, а грузинский народ и его евроинтеграционные стремления.

Вечером депутаты на некоторое время присоединились к протестующим на проспекте Руставели возле парламента. Их приветствовали аплодисментами, а также скандировали призыв к санкциям против фактического руководителя партии власти Бидзины Иванишвили.

В течение дня в пятницу в Тбилиси запланированы десятки небольших акций представителей различных сфер и профессий, а вечером – главный сбор на проспекте Руставели.

Известно, что тему Грузии будут обсуждать 16 декабря на Совете ЕС по иностранным делам, в частности, поднимут вопрос ограничительных мер.

В то же время, по данным СМИ, санкции против грузинских чиновников могут быть символическими.