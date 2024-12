В СМИ узнали, для кого в Грузии ЕС может отменить безвиз

ЕС рассматривает возможность приостановления визовой либерализации для обладателей грузинских дипломатических паспортов.

Об этом сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк в соцсети Х (Twitter), пишет "Европейская правда".

Он пояснил, что решение о приостановлении безвиза для грузинских дипломатических паспортов может не столкнуться с препятствиями, поскольку требует лишь квалифицированного большинства.

Впрочем, по его словам одна из проблем заключается в том, что у грузинских чиновников есть также обычные паспорта. Поэтому если решение и будет принято, то станет лишь символическим жестом.

the 🇪🇺 is mulling visa lib suspension of 🇬🇪 diplomatic passports, only requires qualified majority. meeting on 16 Dec may come early for decision, possibly just 🇪🇺 Commission getting pol guidance. One issue is that officials have "normal" passports also so mainly symbolic gesture https://t.co/EVhko1QWPv