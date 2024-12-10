ЕС рассмотрит новые меры против властей Грузии 16 декабря
В ЕС подтвердили, что рассмотрят новые меры против представителей власти Грузии на заседании глав МИД стран Евросоюза 16 декабря.
Об этом говорится в заявлении, которое распространила Европейская служба внешних действий, сообщает "Европейская правда".
В заявлении подчеркивается, что именно действия партии власти "Грузинская мечта" привели к фактической остановке процесса вступления в ЕС.
"Продолжающийся демократический откат и репрессивные меры, применяемые в последнее время грузинскими властями, имеют последствия для наших двусторонних отношений. ЕС рассмотрит дополнительные меры на предстоящем Совете по иностранным делам 16 декабря", – говорится в заявлении.
В ЕС осудили репрессивные действия против протестующих, представителей СМИ и лидеров оппозиции в Грузии и призвали к немедленному освобождению всех задержанных лиц.
В заявлении указано, что все обвинения в пытках и жестоком обращении должны быть справедливо расследованы.
Накануне посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что в Брюсселе уже ведется подготовительная работа по санкциям против грузинских властей.
Как сообщалось, этой же ночью в Тбилиси митингующие вернули на новогоднюю "елку" перед парламентом Грузии лозунги и портреты демонстрантов, пострадавших во время протестов.
Кроме того, перед парламентом Грузии активисты сожгли символический гроб с фотографией основателя и почетного председателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили.