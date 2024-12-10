ЕС рассмотрит новые меры против властей Грузии 16 декабря

В ЕС подтвердили, что рассмотрят новые меры против представителей власти Грузии на заседании глав МИД стран Евросоюза 16 декабря.

Об этом говорится в заявлении, которое распространила Европейская служба внешних действий, сообщает "Европейская правда".

В заявлении подчеркивается, что именно действия партии власти "Грузинская мечта" привели к фактической остановке процесса вступления в ЕС.

"Продолжающийся демократический откат и репрессивные меры, применяемые в последнее время грузинскими властями, имеют последствия для наших двусторонних отношений. ЕС рассмотрит дополнительные меры на предстоящем Совете по иностранным делам 16 декабря", – говорится в заявлении.

Реклама:

В ЕС осудили репрессивные действия против протестующих, представителей СМИ и лидеров оппозиции в Грузии и призвали к немедленному освобождению всех задержанных лиц.

В заявлении указано, что все обвинения в пытках и жестоком обращении должны быть справедливо расследованы.

Накануне посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что в Брюсселе уже ведется подготовительная работа по санкциям против грузинских властей.

Как сообщалось, этой же ночью в Тбилиси митингующие вернули на новогоднюю "елку" перед парламентом Грузии лозунги и портреты демонстрантов, пострадавших во время протестов.

Кроме того, перед парламентом Грузии активисты сожгли символический гроб с фотографией основателя и почетного председателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили.