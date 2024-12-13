Депутати Європарламенту, які прибули до Тбілісі, приєднались до протестувальників

Семеро депутатів Європарламенту 12 грудня відвідали Тбілісі для серії зустрічей та увечері приєдналися до акції проєвропейських протестувальників.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють низка ЗМІ, серед яких "Новости-Грузия".

До складу делегації Європарламенту увійшли семеро депутатів з різних політичних груп. Вони провели зустрічі з президенткою Саломе Зурабішвілі, опозиційними партіями, громадським сектором і медіа.

У коментарях ЗМІ вони висловили стурбованість порушеннями прав людини, тим, як грузинська влада придушує протести, та наголошували на необхідності більш рішучої реакції Євросоюзу.

Реклама:

"Ми закликаємо владу провести повторні вибори, які будуть вільними і справедливими та відповідними європейським стандартам", – зазначила литовська депутатка Раса Юкнявічене, наголосивши, що депутати приїхати підтримати не конкретні політичні сили, а грузинський народ і його євроінтеграційні прагнення.

Увечері депутати на деякий час приєдналися до протестувальників на проспекті Руставелі біля парламенту. Їх вітали оплесками, а також скандували заклик до санкцій проти фактичного керівника партії влади Бідзіни Іванішвілі.

Протягом дня у п'ятницю у Тбілісі заплановані десятки невеликих акцій представників різних сфер і професій, а увечері – головний збір на проспекті Руставелі.

Відомо, що тему Грузії обговорюватимуть 16 грудня на Раді ЄС із закордонних справ, зокрема, піднімуть питання обмежувальних заходів.

Водночас, за даними ЗМІ, санкції проти грузинських посадовців можуть бути символічними.