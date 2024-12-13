СМИ: Си не приедет на инаугурацию Трампа

Лидер Китая Си Цзиньпин, вероятно, не приедет в Вашингтон на инаугурацию новоизбранного президента Дональда Трампа в январе 2025 года.

Об этом телеканалу CBS News сообщили два проинформированных собеседника, передает "Европейская правда".

Как проинформировали собеседники, ожидается, что Си Цзиньпин не приедет в Вашингтон в следующем месяце в качестве гостя на инаугурацию Трампа.

Ожидается, что посол Китая в США и его жена будут присутствовать на мероприятии 20 января, что является стандартной практикой. Собеседники также отметили, что к ним могут присоединиться другие официальные лица из Пекина.

Реклама:

Как стало известно телеканалу, официальные лица, ответственные за инаугурацию, назначили персонал для соблюдения дипломатического протокола во время торжеств.

На вопрос утром в четверг, 12 декабря, ответил ли китайский лидер на приглашение, будущий пресс-секретарь Белого дома Каролина Левитт сказала Fox News, что она не знает этого. При этом она подтвердила приглашение других мировых лидеров.

Накануне CBS News сообщил, что Трамп лично пригласил Си на церемонию присяги вскоре после дня выборов.

Отметим, президент Франции Эмманюэль Макрон стал первым мировым лидером, который принял Трампа за рубежом после его победы на выборах 2024 года на открытии Собора Парижской Богоматери в Париже, где также присутствовал президент Владимир Зеленский.

Напомним, недавно Трамп заявил, что в первый день пребывания в должности он введет тарифы на все товары, поступающие в Соединенные Штаты из Канады, Мексики и Китая.

В частности, он объяснил это тем, что эти государства не противостоят попаданию наркотиков в США. Трамп сказал, что "провел много разговоров" с Китаем о потоках огромного количества наркотиков, в частности фентанила, но "безрезультатно".

После этого представитель посольства Китая в США Лю Пэнгю заявил, что ни США, ни Китай не выиграют в торговой войне.