ЗМІ: Трамп запросив Сі на свою інавгурацію

Новообраний американський президент Дональд Трамп запросив китайського лідера Сі Цзіньпіна відвідати свою інавгурацію наступного місяця.

Про це CBS News повідомили кілька ознайомлених співрозмовників, передає "Європейська правда".

Як розповіли співрозмовники, Трамп запросив Сі Цзіньпіна відвідати свою інавгурацію у січні 2025 року. За їхніми даними, організатори планують запросити на церемонію також й інших іноземних посадовців.

Вони стверджують – Трамп запросив Сі на початку листопада, невдовзі після виборів, але не було зрозуміло, чи прийняв він запрошення.

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Окрім Сі, команда новообраного президента підняла питання про можливість прийому інших лідерів у Капітолії 20 січня.

Як проінформував один зі співрозмовників, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який має теплі стосунки з Трампом та відвідав його в Мар-а-Лаго цього тижня, "все ще роздумує" над тим, чи брати участь у зустрічі.

"Світові лідери шикуються в чергу, щоб зустрітися з президентом Трампом, тому що вони знають, що він скоро повернеться до влади і відновить мир за допомогою американської сили в усьому світі", – заявила прессекретарка Трампа Кароліна Левітт.

Як відзначають CBS News, зазвичай на інавгурацію запрошують послів та інших дипломатів. Записи Державного департаменту, починаючи з 1874 року, свідчать, що іноземні лідери ніколи не були присутні на церемонії передачі влади.

Зазначимо, президент Франції Емманюель Макрон став першим світовим лідером, який прийняв Трампа за кордоном після його перемоги на виборах 2024 року на відкритті Собору Паризької Богоматері в Парижі, де також був присутній президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, нещодавно Трамп заявив, що в перший день перебування на посаді він запровадить тарифи на всі товари, що надходять до Сполучених Штатів з Канади, Мексики та Китаю.

Зокрема, він пояснив це тим, що ці держави не протистоять потраплянню наркотиків до США. Трамп сказав, що "провів багато розмов" з Китаєм про потоки величезної кількості наркотиків, зокрема фентанілу, але "безрезультатно".

Після цього речник посольства Китаю у США Лю Пенгю заявив, що ні США, ні Китай не виграють у торговельній війні.