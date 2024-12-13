"Укрзализныця" открыла продажу первых билетов на прямой поезд в Будапешт

С 13 декабря стали доступны первые билеты на новый прямой поезд из Киева в Будапешт, который начнет курсировать ежедневно с воскресенья 15 декабря.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци", пишет "Европейская правда".

В компании сообщили, что продажа билетов на новый поезд №9/10 сообщением Киев – Будапешт уже открыта, их можно приобрести через официальный сайт "Укрзализныци" или приложение.

Поезд в Будапешт будет выезжать из Киева в 10:16 и прибывать в Будапешт в 6 утра следующего дня. Обратно поезд будет отправляться в 22:40 и прибывать в Киев в 19:11.

Реклама:

"Этот поезд разгрузит наиболее востребованные международные маршруты Укрзализныци и даст прямое сообщение с одним из крупнейших аэропортов в регионе + поездов в направлении Вены (путешествие продлится менее 3 часов), Зальцбурга, Мюнхена, Инсбрука, Цюриха, а также в направлении Румынии, Словении и других европейских стран", – отметили в „Укрзализныце".

В составе поезда будут купейные и люксовые вагоны, стоимость купейных билетов – 2800 гривен.

Напомним, запуск этого рейса анонсировали в ноябре. Тогда же "Укрзализныця" анонсировала с декабря рейс Киев – Братислава с одной пересадкой.

Тем временем грузовая авиакомпания Supernova Airlines, которая принадлежит владельцам "Новой почты", планирует сделать Прагу своей базой для новых международных рейсов.