С середины декабря пассажиры смогут добираться из Киева в столицу Словакии – Братиславу – с пересадкой в городе Чоп в Закарпатской области.

Об этом рассказал вице-премьер по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, передает "Европейская правда".

Как отметил министр, с 15 декабря маршрут из Киева в Братиславу будут обеспечивать поезд №27/28 Киев – Чоп – Киев и новый поезд словацкой железной дороги №617/961 Чоп – Братислава – Чоп.

Международное сообщение между столицами Украины и Словакии имеет целью соединить Киев, Львов и Мукачево с Братиславой и другими крупными городами соседней Словакии (Кошице, Жилина, Трнава, Тренчин, Попрад).

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Это также открывает широкий выбор возможностей проезда в большинство городов Чехии вместе с Прагой, акцентировал Кулеба.

Как отмечается, пересадка между поездами согласована, а покупку двух билетов можно будет осуществить через "Укрзалізниця".

Фото: Facebook

Этот маршрут запустили в рамках договоренностей правительств Украины и Словакии о развитии в сферах инфраструктуры и логистики.

Кроме этого, "Укрзалізниця" объявила о запуске нового прямого международного рейса "Киев – Будапешт", он будет курсировать ежедневно, начиная с 15 декабря.

Напомним, также в декабре польский перевозчик планирует запустить новый маршрут Варшава – Ковель.