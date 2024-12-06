Авиакомпания "Новой почты" планирует базироваться в Праге

Грузовая авиакомпания Supernova Airlines, которая принадлежит владельцам компании "Новая почта", планирует сделать Прагу своей базой для новых международных рейсов.

Об этом в интервью ЦТС сообщил главный исполнительный директор компании Ярослав Красножон, передает "Европейская правда".

По словам Красножона, пока Supernova Airlines считает Прагу логичным местом для создания хаба.

Он отметил, что хоть она и более удалена от Украины географически, но там "неплохое автомобильное сообщение", а затем – все можно довезти по автобану.

Реклама:

Красножон акцентировал, что Прагу выбрали в связи с тем, что Чехия приветливо относится к украинским предприятиям и предоставила возможность использовать ее аэропорт для полетов в Штаты.

"Например, Польша не хочет этого делать. И Румыния тоже не спешит. А Чехия пошла нам навстречу. Несмотря на наличие европейского сертификата, такое решение остается на усмотрение авиационных властей страны", – проинформировал он.

Он также поделился деталями планирования рейсов в США.

"Планируем, что это будут рейсы Прага – Нью-Йорк. В Нью-Йорке, скорее всего, будет аэропорт "Ньюарк-Либерти". Это будет перелет с технической посадкой в Кефлавике для дозаправки", – отметил Красножон.

Недавно писали, что с середины декабря Львов будет иметь новое железнодорожное сообщение со столицей Молдовы Кишиневом.

Кроме этого, "Укрзалізниця" объявила о запуске нового прямого международного рейса "Киев – Будапешт", он будет курсировать ежедневно, начиная с 15 декабря.