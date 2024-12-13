Макрон назвал имя нового премьера Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что новым премьер-министром станет Франсуа Байру, лидер "Демократического движения" MoDem.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

73-летний Байру сменит на этом посту Мишеля Барнье после того, как его правительство меньшинства усилиями крайне правых и крайне левых отправили в отставку впервые с 1962 года – то продержалось рекордно короткий срок, 91 день.

Франсуа Байру. Фото: Le Figaro



"Президент Республики назначил Франсуа Байру премьер-министром и поручил ему сформировать правительство", – говорится в сообщении.

Реклама:

Байру в 2017 году был соратником Макрона. В последние годы дистанцировался, однако сохраняет авторитет в окружении президента.

Сообщалось, что его хорошо воспринимают большинство политсил в Национальной ассамблее, в том числе партия Ле Пен "Национальное объединение".

Неофициально сообщали, что у Макрона есть несколько потенциальных кандидатов на пост премьер-министра, в том числе действующий министр обороны Себастьен Лекорню, лидер "Демократического движения" MoDem Франсуа Байру и левый политик и экс-премьер Бернар Казнёв.

Читайте подробнее о том, сможет ли Макрон вывести страну из политического кризиса.