Макрон назвав ім'я нового прем'єра Франції
Новини — П'ятниця, 13 грудня 2024, 13:49 —
Президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що новим прем’єр-міністром стане Франсуа Байру, лідер "Демократичного руху" MoDem.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву Єлисейського палацу.
73-річний Байру змінить на цій посаді Мішеля Барньє після того, як його уряд меншості зусиллями крайніх правих і крайніх лівих відправили у відставку вперше з 1962 року – той протримався рекордно короткий термін, 91 день.
"Президент Республіки призначив Франсуа Байру прем'єр-міністром і доручив йому сформувати уряд", – йдеться у повідомленні.
Байру у 2017 році був соратником Макрона. В останні роки дистанціювався, проте зберігає авторитет в оточенні президента.
Повідомляли, що його добре сприймають більшість політсил у Національній асамблеї, у тому числі партія Ле Пен "Національне об’єднання".
ЗМІ раніше говорили, що в Макрона є кілька потенційних кандидатів на посаду премʼєр-міністра, зокрема чинний міністр оборони Себастьєн Лекорню, лідер "Демократичного руху" MoDem Франсуа Байру та лівий політик і експрем’єр Бернар Казньов.
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