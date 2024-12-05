СМИ: У Макрона есть нескольких потенциальных кандидатов на должность премьера

Президент Франции Эмманюэль Макрон якобы пока не имеет определенного преемника для Мишеля Барнье после падения правительства и рассматривается ряд различных кандидатов.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

В обсуждениях новой кандидатуры премьера якобы звучат несколько имен. Макрон начал собеседования с потенциальными кандидатами еще неделю назад, предвидя вотум недоверия Барнье и надеясь избежать столь длительного "кастинга", как при назначении Барнье. По данным СМИ, Макрон якобы сказал одному из экс-министров, что хотел бы определиться с преемником Барнье "в следующие 24 часа" после падения правительства.

Одним из очень вероятных кандидатов называют действующего министра обороны Себастьена Лекорню, который, хотя и менял сферы ответственности, является неизменным членом правительства с 2017 года. Преимуществом Лекорню называют то, что к нему будет несколько лучше относиться "Национальное объединение" Ле Пен, и его хорошие отношения с правыми "Республиканцами".

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Еще один вероятный кандидат – лидер "Демократического движения" MoDem Франсуа Байру, который в 2017 году был соратником Макрона, а в последние годы дистанцировался, однако сохраняет авторитет в окружении президента. Как полагают, его хорошо воспринимают большинство политсил в Национальной ассамблее, в том числе партия Ле Пен.

Также вновь всплыло имя политика левого толка, бывшего премьера Бернара Казнёва. Однако Макрон опасается, что его слишком остро будут воспринимать партии правого уклона.

Еще одним кандидатом называют нынешнего министра внутренних дел, "республиканца" Брюно Ретайо.

Напомним, вечером 4 декабря Национальная ассамблея проголосовала за недоверие правительству премьер-министра Мишеля Барнье, что стало первой такой отставкой правительства с 1962 года.

Этому предшествовали длительные попытки уладить конфликт по тем бюджетным вопросам, где политсилы настаивали на уступках.

Объявление вотума недоверия было ожидаемым, поскольку правительство Барнье не имело большинства в парламенте, и голосов левого блока "Новый народный фронт" и ультраправого "Национального объединения" было достаточно для его отставки.

Голосование за вотум недоверия в Нацассамблее Франции инициировали после того, как Мишель Барнье взял на себя ответственность за проект бюджета, применив статью 49.3 Конституции, которая позволяет одобрение в обход парламента.