СМИ: Неизвестные дроны заметили над авиабазой "Рамштайн"

В Германии в течение последних недель фиксировали пролеты беспилотников над чувствительными промышленными объектами, а также над военной базой "Рамштайн", которую используют США.

Об этом говорится в публикации Spiegel, сообщает "Европейская правда".

Согласно конфиденциальному докладу немецких органов безопасности, в вечерние часы 3 и 4 декабря над территорией авиабазы были замечены многочисленные беспилотники.

Несмотря на интенсивные мероприятия оператора дрона найти не удалось, отмечает издание.

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По данным издания, беспилотники также были замечены над объектами оборонной компании Rheinmetall и химического гиганта BASF, но их происхождение выяснить не удалось.

Армия США подтвердила подозрительные полеты беспилотников над "Рамштайном" в ответ на запрос Spiegel.

"В начале декабря в этом районе и над авиабазой Рамштайн было замечено несколько небольших беспилотных летательных аппаратов; они не оказали никакого влияния на персонал базы или на объекты, которые там расположены, и военную технику", – заявила представительница базы.

Прокуратура Фленсбурга начала расследование по подозрению в "агентурной деятельности с диверсионной целью".

На прошлой неделе на конференции министров внутренних дел в Бранденбурге обсуждали полеты беспилотников. Однако участники конференции не смогли договориться о совместном подходе к противодействию таким полетам.

Напомним, в ноябре сообщалось о ряде инцидентов с пролетами неизвестных дронов над авиабазами США в Британии. В частности, писали об инциденте 24 ноября, когда беспилотные летательные аппараты были замечены над тремя базами Королевских ВВС Британии в Саффолке и Норфолке.

Стоит заметить, что недавно в порту немецкого Гамбурга обнаружили беспилотник, следивший за британским авианосцем HMS Queen Elizabeth.