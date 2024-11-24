Над британскими авиабазами, которые используют ВВС США, заметили неизвестные дроны

Беспилотные летательные аппараты были замечены над тремя базами Королевских ВВС Великобритании в Саффолке и Норфолке, которые используются военно-воздушными силами США.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

Небольшие беспилотные летательные аппараты были замечены в период с 20 по 22 ноября над авиабазами Лейкенхит и Милденхолл в графстве Саффолк, а также над базой Фелтвелл в Норфолке.

ВВС США, которые используют базы, заявили, что на этом этапе неясно, следует ли считать эти беспилотники вражескими.

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Они также отказались комментировать, были ли применены какие-либо защитные механизмы, но заявили, что оставляют за собой "право на защиту" объектов.

Представитель военно-воздушных сил США в Европе заявил, что БПЛА активно отслеживались, и руководители объектов установили, что "ни одно из вторжений не повлияло на жителей базы или объекты критической инфраструктуры".

Представитель Министерства обороны Великобритании заявил, что "мы серьезно относимся к угрозам и принимаем надежные меры на оборонительных объектах. Это включает в себя возможности противодействия беспилотникам".

В пятницу в порту немецкого Гамбурга обнаружили беспилотник, который следил за британским авианосцем HMS Queen Elizabeth. Днем в субботу, 23 ноября, британский авианосец покинул порт Гамбурга.

За последнее время в Германии не раз сообщалось о попытках диверсий на объектах инфраструктуры и военных объектах.