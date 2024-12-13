В Румынию прибыли еще три F-16, приобретенные в Норвегии

На авиабазу "Генерал Эмануил Йонеску" в центральной Румынии в пятницу, 13 декабря, прибыли еще три самолета F-16, приобретенные страной в Норвегии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило румынское Министерство национальной обороны.

Новые F-16 возьмет на вооружение 48-я истребительная эскадрилья Военно-воздушных сил Румынии.

"Приобретение новой партии самолетов F-16 Fighting Falcon и связанного с ними пакета товаров и услуг усилит безопасность Румынии за счет защиты воздушного пространства страны/НАТО в мирное время и в кризисных ситуациях", – говорится в сообщении.

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В настоящее время 48-я истребительная эскадрилья имеет 15 всего самолетов F-16, приобретенных у Норвегии вместе с соответствующим пакетом товаров и услуг.

Правительство Румынии еще в 2023 году заключило с правительством Норвегии контракт на приобретение 32 самолетов F-16 вместе с начальной логистической поддержкой и дополнительным пакетом товаров и услуг от США.

Румыния также приобрела 18 F-16 у Нидерландов, последние самолеты прибыли в страну в конце ноября.