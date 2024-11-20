Нидерланды передали последние F-16 в Румынию для учений, в том числе и украинцев

Нидерланды в среду, 20 ноября, отчитались о передаче последних двух истребителей F-16 в учебный центр на румынской авиабазе Фетешть.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило нидерландское Министерство обороны.

Из 18 самолетов F-16, обещанных Нидерландами, последние два передали в Европейский центр подготовки пилотов F-16 в Румынии днем в среду.

"Сначала самолеты использовались для подготовки только румынских пилотов, а теперь и украинских", – добавило оборонное ведомство Нидерландов.

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Центр обучения на F-16 в Фетеште открыли в ноябре 2023 года в рамках усилий союзников Киева по обучению украинских летчиков на истребителях западного образца.

Согласно договору о сотрудничестве, Министерство обороны Румынии обеспечило авиабазу для учений, Нидерланды – самолеты F-16, а компания Lockheed Martin – инструкторов и обслуживание.

В сентябре стало известно, что первая группа украинских летчиков начала освоение F-16 на базе центра.