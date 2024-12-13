До Румунії прибули ще три F-16, придбані в Норвегії

На авіабазу "Генерал Емануїл Йонеску" в центральній Румунії в пʼятницю, 13 грудня, прибули ще три літаки F-16, придбані країною в Норвегії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило румунське Міністерствл національної оборони.

Нові F-16 візьме на озброєння 48-ма винищувальна ескадрилья Військово-повітряних сил Румунії.

"Придбання нової партії літаків F-16 Fighting Falcon і пов'язаного з ними пакета товарів і послуг посилить безпеку Румунії за рахунок захисту повітряного простору країни/НАТО в мирний час і в кризових ситуаціях", – ідеться в повідомленні.

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Наразі 48-а винищувальна ескадрилья має 15 всього літаків F-16, придбаних у Норвегії разом із відповідним пакетом товарів і послуг.

Уряд Румунії ще у 2023 році уклав з урядом Норвегії контракт на придбання 32 літаків F-16 разом із початковою логістичною підтримкою і додатковим пакетом товарів і послуг від США.

Румунія також придбала 18 F-16 у Нідерландів, останні літаки прибули в країну наприкінці листопада.