65% грузин підтримують антивладні протести

Поточні протести в Грузії підтримує переважна більшість населення країни.

Це показало опитування, проведене консалтинговою компанією IPM Research, пише "Європейська правда" з посиланням на "Новости Грузии".

На запитання "Чи підтримуєте ви поточні протестні акції?", позитивно відповіли 65% респондентів.

Протестні настрої особливо переважають серед громадян 18-34 років. У цій віковій групі позитивно відповіли 76%.

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На запитання, кого ви підтримуєте в сьогоднішніх реаліях, опозицію обрали також 65%, "Грузинську мрію" лише 22% респондентів.

При цьому рівно половина (50%) вважають, що політика керівної партії є проросійською. Тих, хто вважає її прозахідною, всього 17%.

61% учасників опитування впевнені, що парламентські вибори в Грузії були сфальсифіковані. 25% вірять, що вибори були чесними.

Дослідження проводилося методом телефонного опитування з 3 по 12 грудня. Було опитано 1600 повнолітніх громадян. Похибка результатів не перевищує +/– 2,5%.

З 28 листопада в Грузії тривають масштабні акції протесту проти зупинки євроінтеграції чинною владою.

Нагадаємо, парламент Грузії у п’ятницю в остаточному читанні схвалив законопроєкт, згідно з яким на акціях заборонено закривати обличчя маскою і використовувати піротехніку.

14 грудня у парламенті відбудуться непрямі вибори президента Грузії, про невизнання яких вже оголосила опозиція. Тож можна очікувати, що цього вихідного дня біля парламенту знову збереться масова акція протесту.

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