Вучич говорит об угрозе санкций для сербской нефтяной компании, где акционером является "Газпром"

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что Соединенные Штаты и Великобритания вскоре наложат санкции на сербскую нефтяную компанию NIS, где более 50% акций принадлежит российскому "Газпрому".

Как пишет "Европейская правда", его слова в интервью одному из сербских телеканалов приводит балканская служба "Радио Свобода".

Вучич заявил, что сербской стороне стало известно о планах США через несколько дней объявить санкции против NIS.

"Британия также присоединится к санкциям. Но это означает, что присоединятся все, потому что когда компания под санкциями США – никто не хочет с ней работать", – заявил президент.

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Он назвал это "худшей новостью за много лет". Ни Вашингтон, ни Лондон публично не подтверждали планов о таких санкциях.

Сербская NIS имела "Газпром" среди акционеров с 2008 года. В настоящее время "Газпрому" и "Газпромнефти" вместе принадлежит 56,15% акций компании, и почти 30% – в государственной собственности Сербии.

По словам Вучича, американские санкции должны вступить в силу с 1 января 2025 года.

"Мы ведем переговоры с Россией, чтобы возможно уменьшить собственность до менее 50%, чтобы часть выкупили мы", – сказал Вучич, добавив, что планирует переговоры также с американской стороной, чтобы понять пространство для компромиссов.

Сербия сохраняет зависимость от российских энергоресурсов, а "Газпром" – единственный поставщик газа в страну и мажоритарный владелец обоих трубопроводов, по которым его прокачивают из России.

Напомним, также в Сербии продолжаются протесты из-за трагедии на реконструированном железнодорожном вокзале, где из-за обвала конструкции погибли более десятка человек. Правительство Вучича пыталось смягчить недовольство людей и опубликовало около 130 документов, связанных с реконструкцией.

Вучич обвинил иностранные спецслужбы в попытке свергнуть его из-за протестов и заявил, что он не собирается бежать из страны, как свергнутый сирийский лидер Башар Асад.