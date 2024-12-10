Президент Сербии говорит, что не сбежит из страны, как Асад

Во вторник президент Сербии Александар Вучич обвинил иностранные спецслужбы в попытке свергнуть его через протесты и заявил, что не собирается бежать из страны, как свергнутый сирийский лидер Башар Асад.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP, приводя заявление Вучича из Instagram.

Вучич заявил, что будет бороться за Сербию и "служить только своему сербскому народу". "Я никогда не буду служить иностранцам, тем, кто стремится победить, унизить и уничтожить Сербию", – отметил он.

Противники Вучича сравнивают его с Асадом, который сбежал в Москву после стремительного наступления повстанцев, прогнозируя, что он также может попытаться бежать из страны, если потеряет контроль над властью на фоне протестов.

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Массовые демонстрации в Сербии были вызваны обвалом кровли железнодорожной станции в городе Новый Сад, который унес жизни 15 человек 1 ноября. Протестующие в Новом Саде, Белграде и других городах обвиняют в смертельном обрушении коррупцию, которая привела к небрежному ремонту здания вокзала.

Обрушение на вокзале стало точкой вспышки более широкого недовольства все более авторитарным правлением Вучича, что отражает требования общественности о демократических изменениях в стране.

В видео Вучич утверждает, что распространяющиеся протесты, к которым недавно присоединились студенты университетов, финансируются Западом с целью отстранения его и его правительства от власти.

"Если они думают, что я Асад, и что я куда-то убегу, то я не убегу", – сказал Вучич.

Он заявил, что в ближайшие несколько дней и недель он разоблачит "во всех деталях, сколько денег было заплачено за последние четыре года, чтобы уничтожить Сербию" и сделать ее вассальным государством, "которое не будет принимать собственные решения или выбирать свое будущее, а вместо этого будет вынуждено слушать и служить кому-то другому".

Ранее сербская прокуратура арестовала 11 человек в связи с трагедией в Новом Саде – в частности? бывшего министра строительства Горана Весича, которого позже отпустили.