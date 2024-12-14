В Финляндии расследуют нападение на депутата, которую ударили в лицо на тропинке в парке

Депутат финского парламента от социал-демократов Криста Киуру подверглась нападению со стороны неизвестного лица, когда шла через один из парков Хельсинки забирать ребенка из детского сада – ее ударили в лицо.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел вечером в пятницу. В полиции сообщили, что около 16:20 получили сообщение о нападении в парке Кайсаниеми, что в историческом центре города. Пострадавшая заявила, что неизвестный мужчина среднего возраста ударил ее в лицо и скрылся, не объясняя своих мотивов.

Выяснилось, что речь шла о депутате парламента Кристе Кирунен, представительнице оппозиционной социал-демократической партии, которая тогда шла с работы забирать ребенка из детского сада.

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"Неизвестный мужчина неожиданно ударил меня в лицо сегодня, когда я шла из парламента забирать ребенка... Я уже дома, спасибо всем за заботу", – написала она впоследствии в своих соцсетях.

Депутат добавила, что сама позвонила в полицию и сообщила также в органы безопасности парламента.

В полиции сообщили, что пока не установили местонахождение нападавшего, но имеют его детальное описание.

В последние дни Кирунен, которая возглавляет парламентский комитет по социальным вопросам и здравоохранению, чаще чем обычно упоминалась в СМИ из-за обсуждения в комитете противоречивого предложения правительства по реформе сети больниц.

Лидер социал-демократов Тютти Туппурайнен осудила инцидент и считает, что он связан с профессиональной деятельностью депутата.

"Она хорошо узнаваема. Нет никаких сомнений, что мотивом является личность пострадавшей как человека, вовлеченного в политические решения... Все финское общество должно противостоять подобным случаям", – заявила она.

Отреагировали и многие другие топ-политики. Президент Финляндии Александр Стубб осудил нападение и призвал проявлять взаимное уважение независимо от политических взглядов.

Глава МВД от "Правых финнов" Риикка Пурра назвала нападение "абсолютно неприемлемым" и выразила надежду, что нападавшего быстро поймают и привлекут к ответственности.

Физические нападения на политиков в Финляндии являются не совсем исключительными, но редкими случаями. За 2021-23 годы было несколько таких инцидентов.

В Нидерландах недавно объявили приговор подростку, который ударил лидера пророссийской партии.