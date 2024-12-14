У Фінляндії розслідують напад на депутатку, яку вдарили в обличчя на стежці у парку

Депутатка фінського парламенту від соціал-демократів Кріста Кіуру зазнала нападу з боку невідомої особи, коли йшла через один з парків Гельсінкі забирати дитину з дитсадка – її вдарили в обличчя.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Інцидент стався надвечір у п’ятницю. У поліції повідомили, що близько 16:20 отримали звінок про напад у парку Кайсаніемі, що в історичному центрі міста. Постраждала заявила, що невідомий чоловік середнього віку вдарив її в обличчя і втік, не пояснюючи своїх мотивів.

З’ясувалося, що йшлося про депутатку парламенту Крісту Кірунен, представницю опозиційних соціал-демократів, яка тоді йшла з роботи забирати дитину із дитсадка.

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"Невідомий чоловік несподівано вдарив мене в обличчя сьогодні, коли я йшла з парламенту забирати дитину… Я вже вдома, дякую усім за турботу", – написала вона згодом у своїх соцмережах.

Депутатка додала, що сама зателефонувала у поліцію та повідомила також органи безпеки парламенту.

У поліції повідомили, що поки не встановили місцеперебування нападника, але мають його детальний опис.

Останніми днями Кірунен, яка очолює парламентський комітет із соціальних питань та охорони здоров’я, частіше ніж зазвичай згадувалася у ЗМІ через обговорення у комітеті суперечливої пропозиції уряду щодо реформи мережі лікарень.

Лідерка соціал-демократів Тютті Туппурайнен засудила інцидент і вважає, що він пов’язаний з професійною діяльністю депутатки.

"Вона добре впізнавана. Немає ніяких сумнівів, що мотивом є особа постраждалої як людини, що залучена до політичних рішень… Усе фінське суспільство має протистояти подібним випадкам", – заявила вона.

Відреагували і багато інших топполітиків. Президент Фінляндії Александр Стубб засудив напад і закликав проявляти взаємну повагу незалежно від політичних поглядів.

Очільниця МВС від "Спражніх фінів" Ріікка Пурра назвала напад "абсолютно неприйнятним" і висловила сподівання, що нападника швидко впіймають і притягнуть до відповідальності.

Фізичні напади на політиків у Фінляндії є не зовсім винятковими, але рідкісними випадками. За 2021-23 роки було кілька таких інцидентів.

У Нідерландах нещодавно оголосили вирок підлітку, який вдарив лідера проросійської партії.