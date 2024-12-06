В Нидерландах наказали подростка, который ударил лидера пророссийской партии

Суд в городе Гронингене осудил 16-летнего подростка за избиение бутылкой пророссийского политика, лидера ультраправой партии "Форум за демократию" (FvD) Тьерри Боде.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на ANP.

Инцидент произошел в ноябре 2023 года в кафе Гронингена, где на Боде напали во время агитационного мероприятия перед тогдашними парламентскими выборами. Тот получил ранение в голову от бутылки из-под пива.

FvD-leider Baudet op hoofd geslagen in Gronings café pic.twitter.com/8kt35OzeMw Реклама: November 20, 2023

Нападавший, который оказался 16-летним парнем, назвал лидера FvD "фашистским лидером". На суде он заявил, что хотел сделать нападение сигналом для Боде, чтобы тот прекратил распространять ненависть к гомосексуалам.

Дело рассматривали в закрытом режиме, потому что на момент нападения подозреваемому было 15 лет.

Суд Гронингена признал подозреваемого виновным в покушении на нанесение тяжких телесных повреждений, совершенном с умыслом. Парню присудили 109 дней заключения, из которых 90 – условно, два года испытательного срока, а также 80 часов общественных работ.

Поскольку парень уже находился в предварительном заключении, ему уже не придется возвращаться в колонию для несовершеннолетних.

Ультраправая FvD, лидер которой Тьерри Боде является откровенным евроскептиком, сейчас является небольшой оппозиционной партией, которая имеет три места из 150 в нижней палате парламента Нидерландов и два из 75 мест в Сенате.

Боде, как известно, был инициатором кампании против соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной и имеет связи с Россией.