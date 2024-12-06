В Нидерландах наказали подростка, который ударил лидера пророссийской партии
Новости — Пятница, 6 декабря 2024, 20:47 —
Суд в городе Гронингене осудил 16-летнего подростка за избиение бутылкой пророссийского политика, лидера ультраправой партии "Форум за демократию" (FvD) Тьерри Боде.
Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на ANP.
Инцидент произошел в ноябре 2023 года в кафе Гронингена, где на Боде напали во время агитационного мероприятия перед тогдашними парламентскими выборами. Тот получил ранение в голову от бутылки из-под пива.
FvD-leider Baudet op hoofd geslagen in Gronings café pic.twitter.com/8kt35OzeMwРеклама:– Rechts Dagblad (@RechtsDagblad) November 20, 2023
Нападавший, который оказался 16-летним парнем, назвал лидера FvD "фашистским лидером". На суде он заявил, что хотел сделать нападение сигналом для Боде, чтобы тот прекратил распространять ненависть к гомосексуалам.
Дело рассматривали в закрытом режиме, потому что на момент нападения подозреваемому было 15 лет.
Суд Гронингена признал подозреваемого виновным в покушении на нанесение тяжких телесных повреждений, совершенном с умыслом. Парню присудили 109 дней заключения, из которых 90 – условно, два года испытательного срока, а также 80 часов общественных работ.
Поскольку парень уже находился в предварительном заключении, ему уже не придется возвращаться в колонию для несовершеннолетних.
Ультраправая FvD, лидер которой Тьерри Боде является откровенным евроскептиком, сейчас является небольшой оппозиционной партией, которая имеет три места из 150 в нижней палате парламента Нидерландов и два из 75 мест в Сенате.
Боде, как известно, был инициатором кампании против соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной и имеет связи с Россией.