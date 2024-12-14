Глава разведки Эстонии: Поражает, как ВСУ выдерживают давление РФ на Покровском направлении

Глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг заявил, что украинские войска находятся под мощным давлением оккупационной армии РФ на Покровском направлении.

Его заявление приводит ERR, сообщает "Европейская правда".

По словам Кивисельга, на направлении Покровск – Курахово российские оккупанты понемногу продвигаются вперед при поддержке "мясных штурмов" пехоты.

"Украинские вооруженные силы проявили большой героизм при защите небольших населенных пунктов к югу от Курахово вдоль линии реки Сухие Ялы", – сказал он.

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Он также привел данные со ссылкой на издание Kyiv Independent, согласно которым, за ноябрь российские войска понесли беспрецедентные потери – 46 тысяч человек. Также было уничтожено 307 российских танков, 899 боевых машин и 884 различные артиллерийские системы.

По его оценке, тот факт, что оборона Украины в целом выдержала такое давление, просто поражает.

В начале декабря разведка Великобритании отмечала, что большинство российских продвижений последних недель были сосредоточены на трех направлениях в Донецкой области.

В то же время данные НАТО подтверждают, что резкое продвижение российских войск за последний период многократно ускорилось, но аналитики Альянса рассчитывают на замедление этого процесса после Покровска, если россиянам удастся его захватить.