Глава розвідки Естонії: Вражає, як ЗСУ витримують тиск РФ на Покровському напрямку

Глава розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг заявив, що українські війська перебувають під потужним тиском окупаційної армії РФ на Покровському напрямку.

Його заяву наводить ERR, повідомляє "Європейська правда".

За словами Ківісельга, на напрямку Покровськ – Курахове російські окупанти потроху просуваються вперед за підтримки "м'ясних штурмів" піхоти.

"Українські збройні сили проявили великий героїзм при захисті невеликих населених пунктів на південь від Курахового вздовж лінії річки Сухі Яли", – сказав він.

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Він також навів дані з посиланням на видання Kyiv Independent, згідно з якими, за листопад російські війська зазнали безпрецедентних втрат – 46 тисяч осіб. Також було знищено 307 російських танків, 899 бойових машин і 884 різні артилерійські системи.

За його оцінкою, той факт, що оборона України загалом витримала такий тиск, просто вражає.

На початку грудня розвідка Великої Британії відзначала, що більшість російських просувань останніх тижнів були зосереджені на трьох напрямках у Донецькій області.

Водночас дані НАТО підтверджують, що різке просування російських військ за останній період багаторазово прискорилося, але аналітики Альянсу розраховують на уповільнення цього процесу після Покровська, якщо росіянам вдасться його захопити.