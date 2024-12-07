Розвідка Британії проаналізувала просування РФ у Донецькій області в останні тижні

Розвідка Великої Британії відзначила, що більшість російських просувань останніх тижнів були зосереджені на трьох напрямках у Донецькій області.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії від 7 грудня.

Зокрема, йдеться про три наступні напрямки – Покровська вісь, Курахівська вісь та Велика Новосілка, всі в Донецькій області, на південному сході України, і тісно пов'язані між собою.

На першій з них, як зазначається в огляді, Росія поступово просувається до Покровська, взявши під контроль місто Селидове і розширивши свій фронт. Російські війська залишаються приблизно за 6-7 км від самого Покровська.

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Також, вказують у Міноборони Британії, російські війська, ймовірно, ведуть бої в центрі Курахового.

"Курахове є важливою ділянкою лінії фронту, і його захоплення дозволило б російським військам закріпитися в цьому районі та створити умови для подальшого просування на захід", – йдеться в огляді.

Також у розвідці звернули увагу на обмежений контрнаступ ЗСУ на північ від Великої Новосілки, що дозволив відбити у російських військ село Новий Комар.

"Незважаючи на це, російські сили продовжують спроби відрізати шляхи постачання на північних підступах до Великої Новосілки та оточити селище. Російські війська також просуваються до Великої Новосілки з півдня, нещодавно захопивши село Благодатне", – йдеться в огляді.

У попередньому огляді розвідка Великої Британії зазначила, що у листопаді середньодобові втрати російських окупаційних військ в Україні (убитими і пораненими) досягли нового рекорду.

В генштабі Естонії раніше заявили, що протягом тижня ні Україна, ні Росія не змогли здійснити значних проривів на фронті, в той час як активні бойові дії тривали по всій лінії фронту.