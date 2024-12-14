Власти Тбилиси перенесли открытие "елки"

Мэрия грузинской столицы Тбилиси перенесла церемонию открытия главной елки страны, которая должна была состояться вечером 14 декабря.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, которого цитирует "Эхо Кавказа".

Как известно, 14 декабря состоялись президентские выборы, на которых утвердили кандидатуру антизападного экс-футболиста Михеила Кавелашвили.

Действующий президент Саломе Зурабишвили и оппозиция ранее объявили, что не будут признавать легитимность процедуры. Кроме того, Зурабишвили отказывается складывать президентские полномочия.

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Поэтому после процедуры утверждения Кавелашвили на проспекте Руставели у здания парламента Грузии собралась акция протеста.

Каладзе возмутился проведением протеста и заявил, что "радикальная оппозиция и здесь опустилась настолько, что заняла место у елки, предназначенное для детей".

"На проспекте Руставели собрались агрессивные демонстранты, которые устроили несколько провокаций, в частности, бросались в направлении сцены бутылками...На этом фоне логично, что мы хотим призвать наших сограждан...разойтись", – сказал он.

По словам мэра, мероприятие "пройдет тогда, когда радикальная оппозиция не перекроет дорогу детям и позволит им зажечь елку".

Как указано в публикации, до последней минуты возле парламента шли приготовления к шоу. Туда стянули большое количество полиции, перед протестующими выставили металлические ограждения.

Несколько тысяч человек пока остаются на проспекте Руставели. Они требуют назначения новых парламентских выборов.

СМИ ранее сообщали, что правящая партия "Грузинская мечта" заставляет государственных служащих прийти на открытие главной елки страны.

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