Влада Тбілісі перенесла відкриття "йолки"

Мерія грузинської столиці Тбілісі перенесла церемонію відкриття головної ялинки країни, яка мала відбутись увечері 14 грудня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив мер Тбілісі Каха Каладзе, якого цитує "Ехо Кавказу".

Як відомо, 14 грудня відбулись президентські вибори, на яких затвердили кандидатуру антизахідного ексфутболіста Михеїла Кавелашвілі.

Чинна президентка Саломе Зурабішвілі та опозиція раніше оголосили, що не визнаватимуть легітимність процедури. Крім того, Зурабішвілі відмовляється складати президентські повноваження.

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Тож після процедури затвердження Кавелашвілі на проспекті Руставелі біля будівлі парламенту Грузії зібралась акція протесту.

Каладзе обурився проведенням протесту і заявив, що "радикальна опозиція і тут опустилася настільки, що зайняла місце біля ялинки, призначене для дітей".

"На проспекті Руставелі зібралися агресивні демонстранти, які влаштували кілька провокацій, зокрема, кидалися в напрямку сцени пляшками...На цьому тлі логічно, що ми хочемо закликати наших співгромадян...розійтися", – сказав він.

За словами мера, захід "пройде тоді, коли радикальна опозиція не перекриє дорогу дітям і дозволить їм запалити ялинку".

Як зазначено у публікації, до останньої хвилини біля парламенту йшли приготування до шоу. Туди стягнули велику кількість поліції, перед протестувальниками виставили металеві огорожі.

Кілька тисяч людей наразі залишаються на проспекті Руставелі. Вони вимагають призначення нових парламентських виборів.

ЗМІ раніше повідомляли, що керівна партія "Грузинська мрія" змушує державних службовців прийти на відкриття головної ялинки країни.

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