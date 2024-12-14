ЗМІ: Партія влади Грузії змушує держслужбовців прийти на запалювання "йолки"

У Грузії керівна партія "Грузинська мрія" змушує державних службовців прийти на відкриття головної ялинки країни, яке відбудеться увечері 14 грудня.

Про це повідомив телеканал TV Pirveli з посиланням на джерела, пише "Європейська правда".

За словами співрозмовника телеканалу, керівництво особисто телефонує співробітникам держслужби і закликає їх вийти на проспект Руставелі о 19:00.

Мер Тбілісі Каха Каладзе планує запалити ялинку попри протести, які тривають в країні з кінця листопада через рішення влади зупинити євроінтеграцію.

Реклама:

Нагадаємо, тбіліська влада вирішила встановити новорічну ялинку біля парламенту на проспекті Руставелі, що з кінця листопада є місцем проведення протестів проти відмови влади Грузії від курсу зближення з ЄС.

Працівникам спочатку не вдалося зібрати "йолку" до кінця, оскільки біля неї збирались протестувальники, які згодом прикрасили конструкцію прапорами Грузії, ЄС, України та США, а також – фотографіями співробітників грузинських ЗМІ, які постраждали під час розгонів. Комунальники їх згодом зняли, щоб продовжити монтаж, а протестувальники знову повернули назад.

Під час Революції гідності в Україні влада теж почала встановлювати новорічну ялинку на Майдані Незалежності, де збирались протестувальники. Але встановлення довелось зупинити через події Євромайдану.

Недоспоруджений каркас ялинки простояв до серпня 2014 року та став символом протестів. Ялинку назвали "йолка" через обмовку тогочасного президента Віктора Януковича.

Читайте також Editorial "Європейської правди" про те, чому Київ має якнайшвидше змінити політику щодо Грузії, та чому не повинен визнавати нового президента Грузії.