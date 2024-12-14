Блинкен подтвердил контакты между США и сирийскими повстанцами, свергшими режим Асада
Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что американская сторона поддерживает прямые контакты с сирийской повстанческой группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ), которая свергла режим Башара Асада в стране.
Об этом Блинкен заявил на пресс-конференции в Иордании, его слова приводит AP, сообщает "Европейская правда".
Агентство напоминает, что ХТШ внесено в список террористических организаций Соединенными Штатами и другими странами.
Блинкен – первый американский чиновник, который подтвердил контакты США с повстанческой группировкой.
Он не стал обсуждать детали контактов, но сказал, что для США важно донести до группировки информацию о ее поведении и о том, как она намерена управлять страной в переходный период.
"Да, мы поддерживали контакты с ХТШ и другими сторонами", – сказал Блинкен.
Госсекретарь добавил, что "наше послание к сирийскому народу таково: мы хотим, чтобы они добились успеха, и мы готовы помочь им в этом".
СМИ ранее сообщали, что в Белом доме осуществили первые контакты с сирийскими повстанцами, которые свергли режим Асада, и призвали их организовать инклюзивное формирование переходного правительства для страны.
Как известно, ситуация в Сирии после неожиданного свержения режима Башара Асада станет темой предстоящего саммита лидеров ЕС, который состоится 19 декабря.