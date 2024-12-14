Президент Грузии вышла к протестующим в Тбилиси

Президент Грузии Саломе Зурабишвили вышла к протестующим, которые собрались на проспекте Руставели в Тбилиси, протестуя против утверждения новым главой государства Михеила Кавелашвили.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sova.

Зурабишвили пожелала демонстрантам спокойного вечера и призвала не допустить провокаций во время протестов.

"Сегодня вечером елки зажигать не будут. Будьте все вместе в мире, будьте вместе, и я с вами, потому что мы не допустим здесь никаких провокаций. Я с вами, вы в моем сердце", – обратилась Саломе Зурабишвили к участникам акции.

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Фото: Interpressnews

Ранее в субботу на выборах президента Грузии, которые впервые проходили не прямым народным голосованием, утвердили главой государства единого кандидата, выдвинутого партией власти, экс-футболиста Михеила Кавелашвили.

Действующий президент считает голосование нелегитимным и не признает его результаты.

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