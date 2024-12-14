Укр Рус Eng

Президентка Грузії вийшла до протестувальників у Тбілісі

Фото
Новини — Субота, 14 грудня 2024, 19:06 — Ірина Кутєлєва

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі вийшла до протестувальників, які зібрались на проспекті Руставелі у Тбілісі, протестуючи проти затвердження новим главою держави Михеїла Кавелашвілі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sova.

Зурабішвілі побажала демонстрантам спокійного вечора і закликала не допустити провокацій під час протестів.

 "Сьогодні ввечері ялинки запалювати не будуть. Будьте всі разом у мирі, будьте разом, і я з вами, тому що ми не допустимо тут жодних провокацій. Я з вами, ви в моєму серці", – звернулася Саломе Зурабішвілі до учасників акції.

Реклама:
 
Фото: Interpressnews

Раніше у суботу на виборах президента Грузії, які вперше проходили не прямим народним голосуванням, затвердили головою держави єдиного кандидата, висунутого партією влади, ексфутболіста Михаїла Кавелашвілі.

Чинна президентка вважає голосування нелегітимним і не визнає його результати.

Читайте також Editorial "Європейської правди" про те, чому Київ має якнайшвидше змінити політику щодо Грузії, та чому не повинен визнавати нового президента Грузії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Грузія
Реклама: