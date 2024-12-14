Президентка Грузії вийшла до протестувальників у Тбілісі

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі вийшла до протестувальників, які зібрались на проспекті Руставелі у Тбілісі, протестуючи проти затвердження новим главою держави Михеїла Кавелашвілі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sova.

Зурабішвілі побажала демонстрантам спокійного вечора і закликала не допустити провокацій під час протестів.

"Сьогодні ввечері ялинки запалювати не будуть. Будьте всі разом у мирі, будьте разом, і я з вами, тому що ми не допустимо тут жодних провокацій. Я з вами, ви в моєму серці", – звернулася Саломе Зурабішвілі до учасників акції.

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Фото: Interpressnews

Раніше у суботу на виборах президента Грузії, які вперше проходили не прямим народним голосуванням, затвердили головою держави єдиного кандидата, висунутого партією влади, ексфутболіста Михаїла Кавелашвілі.

Чинна президентка вважає голосування нелегітимним і не визнає його результати.

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