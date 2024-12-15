Эстония запретила въезд еще 14 чиновникам Грузии, среди них Кобахидзе

Министерство иностранных дел Эстонии запретило въезд в страну еще 14 грузинским чиновникам и судьям, в списке есть грузинский премьер Ираклий Кобахидзе.

Об этом со ссылкой на заявление МИД передает "Европейская правда".

МИД Эстонии, который ранее запретил въезд в страну 11 грузинским чиновникам, добавил в санкционный список еще 14 грузинских чиновников и судей.

Среди новых добавленных в список: грузинский премьер Ираклий Кобахидзе.

Реклама:

Глава эстонского внешнеполитического ведомства Маргус Тсахкна заявил, что насилие, которое применяет грузинская власть против протестующих, журналистов и лидеров оппозиции, является неприемлемым, преступным и нарушающим права человека.

Напомним, 2 декабря Эстония и Латвия вслед за Литвой решительно осудили серьезные нарушения прав человека в связи с протестами в Грузии, объявив о запрете въезда ряду грузинских чиновников.

Тогда Тсахкна ввел санкции, запретив въезд в Эстонию 11 грузинским чиновникам, среди которых министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури и почетный председатель правящей партии Грузии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили.

Госдеп США 12 декабря объявил о запрете выдачи виз 20 лицам, причастным к подавлению демократии в Грузии, среди них – чиновники и депутаты.

Читайте также эдиториал "ЕвроПравды" о том, почему Украине стоит проявить лидерство и изменить политику в отношении Грузии.