Мэр Варшавы теряет поддержку на выборах президента Польши, но еще в лидерах

В предвыборных опросах по кандидатам в президенты Польши продолжает лидировать мэр Варшавы Рафал Тшасковский, однако его поддержка падает.

Об этом свидетельствуют данные опроса компании United Surveys для издания Wirtualna Polska, пишет "Европейская правда".

В гипотетическом первом туре президентских выборов Тшасковский, кандидат от "Гражданской коалиции" Дональда Туска, получил бы лучший результат. По мнению респондентов, мэр Варшавы имеет лучшие шансы на президентство. Однако его поддержка падает.

Согласно опросу, проведенному 6-8 декабря, Тшасковский набрал бы 36,9% голосов в первом туре выборов. Его результат ниже того, что был зафиксирован в предыдущем опросе, на 3,5 процентного пункта.

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С другой стороны, рост рейтинга зафиксирован у президента Института национальной памяти Кароля Навроцкого, которого поддерживает оппозиционная партия "Право и справедливость". За него готовы проголосовать 30,3% респондентов, что означает рост поддержки на 5,8 процентного пункта.

На третьем месте оказался спикер Сейма Шимон Головня, за лидера партии "Польша 2050" готовы отдать голоса 7,9% респондентов.

Результаты опроса указывают на то, что состоится второй тур президентских выборов, в котором сойдутся Кароль Навроцкий и Рафал Тшасковский.

Именно мэр Варшавы, по мнению опрошенных, имел бы наибольшие шансы стать главой государства. 50,3% респондентов проголосовали бы за него. Кароль Навроцкий получил бы 41,2% голосов. Принимая во внимание предыдущий опрос United Surveys для WP, Тшасковский теряет 5,6 процентного пункта, а Навроцкий набирает 7,5.

Напомним, сейчас поляки больше всего доверяют президенту Анджею Дуде, на втором месте – мэр Варшавы.

Подробнее об основных кандидатах в президенты Польши читайте в статье Конкурент Туска или вызов для Украины: что известно о ключевых кандидатах в президенты Польши.