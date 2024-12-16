Блинкен и Лэмми обсудили усиление военной поддержки Украины

Государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой Министерства иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми необходимость усиления военной поддержки Украины.

Об этом сообщили в Государственном департаменте США, передает "Европейская правда".

Как рассказали в Госдепе США, Блинкен пообщался с Лэмми в воскресенье, 15 декабря.

Они обсудили необходимость увеличения помощи в сфере безопасности Украины, особенно "учитывая эскалационное решение России" обратиться к Северной Корее с просьбой о поставках военных для продолжения своей жестокой агрессивной войны.

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Также чиновники обсудили ситуацию в Сирии и принципы, одобренные Соединенными Штатами и странами региона, которых следует придерживаться во время переходного процесса и формирования нового правительства.

Госсекретарь подчеркнул поддержку США подотчетного и представительного сирийского правительства, избранного сирийским народом.

Как известно, КНДР и Россия активизировали свое сотрудничество после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Страны подписали соглашение, которое обязывает каждую сторону оказать немедленную военную помощь другой в случае вооруженной агрессии против одной из них.

В течение последних месяцев появлялись подтвержденные сообщения о том, что Северная Корея отправила России артиллерийские снаряды и баллистические ракеты, а недавно – и собственные войска для боевых действий против Украины.

Недавно в Пентагоне заявили, что военные Северной Кореи пока остаются на территории Курской области России и до сих пор не принимали непосредственного участия в боевых действиях против Украины, но в то же время они находятся в готовности вступить в бой в любой момент.