У Пентагоні кажуть, що військові КНДР досі на Курщині і поки не воювали

У Пентагоні вважають, що військові Північної Кореї поки залишаються на території Курської області Росії й досі не брали безпосередньої участі у бойових діях проти України, але водночас вони перебувають у готовності вступити в бій в будь-який момент.

Таку оцінку висловила під час брифінгу в Пентагоні заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінгх, передає "Європейська правда".

Речницю запитали, чи має Пентагон новини щодо військ КНДР у Росії. На це вона зазначила, що військові Північної Кореї все ще перебувають у Курській області.

"Ми не бачили, щоб вони брали участь у бойових діях. Але ми знаємо, що вони там. Ми знаємо, що вони розгорнуті для участі в бойових діях, і ми продовжуємо стежити за цим", – додала Сінгх.

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Зазначимо, нещодавно президент Володимир Зеленський спрогнозував, що Росія перекине на передову проти України багато північнокорейських військових, які майже напевно будуть використані як "гарматне м'ясо".

Як відомо, КНДР і Росія активізували свою співпрацю після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Країни підписали угоду, яка зобов’язує кожну сторону надати негайну військову допомогу іншій у разі збройної агресії проти однієї з них.

Протягом останніх місяців з’являлись підтверджені повідомлення про те, що Північна Корея відправила Росії артилерійські снаряди та балістичні ракети, а нещодавно – і власні війська для бойових дій проти України.

Також наприкінці листопада писали, що США мають інформацію, що Північна Корея готує додаткові поставки зброї до Росії, яка буде використана у війні проти України, та закликали Китай вплинути на це для запобігання ескалації.