Сийярто возмутился, что почти никто в ЕС не поддержал "рождественское перемирие"
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что на встрече глав дипломатии государств Европейского Союза 16 декабря практически никто не высказался в поддержку идеи "рождественского перемирия" Виктора Орбана.
Об этом он сказал на пресс-конференции, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Telex.
По мнению Сийярто, в ЕС игнорируют ситуацию на поле боя, где российские войска ускорили продвижение, потому что продолжают продвигать "нынешнюю стратегию" (он не уточнил, какую именно).
"Им даже все равно, что приближается Рождество", – добавил венгерский министр, отметив, что никто из участников встречи, в том числе и министр иностранных дел Украины, не поддержали идею "рождественского перемирия".
По словам Сийярто, некоторые министры поддержали идею прекращения огня в целом, но другие "явно высказались против". Только глава МИД Словакии выразил поддержку дипломатическому решению войны, утверждает венгерский министр.
Логику "перемирия" Сийярто объяснил так: "Если нет боевых действий, то нет и наступления России".
Напомним, Виктор Орбан заявил 11 декабря, что Венгрия предложила Украине установить на Рождество режим прекращения огня и масштабный обмен военнопленными, но президент Владимир Зеленский якобы отверг эту идею.
Позже глава венгерского МИД Петер Сийярто фактически подтвердил, что это неправда, поскольку Орбан не говорил с Зеленским, а следовательно, и не мог узнать, что он отказался от предложения премьера Венгрии.