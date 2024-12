Орбан говорит, что Зеленский отказался от его идеи "перемирия" и обмена пленными

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия предложила Украине установить на Рождество режим прекращения огня и масштабный обмен военнопленными, но президент Владимир Зеленский якобы отверг эту идею.

Об этом Орбан написал в среду в соцсети Х (Twitter), пишет "Европейская правда".

Орбан комментировал твит президента Украины, в котором Зеленский резко отреагировал на разговор венгерского премьера с хозяином Кремля Владимиром Путиным, который состоялся в среду.

Орбан заявил, что в конце венгерского председательства в Совете ЕС Будапешт приложил новые усилия для "достижения мира".

"Мы предложили рождественское перемирие и масштабный обмен пленными. Печально, что президент Зеленский сегодня четко отверг и исключил это. Мы сделали все, что могли!", – написал Виктор Орбан, комментируя твит Зеленского.

В то же время Виктор Орбан ничего не написал о том, выдвигал ли он такое предложение Владимиру Путину, и какой была реакция главы Кремля, если такое предложение действительно было.

