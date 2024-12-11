Орбан говорит, что Зеленский отказался от его идеи "перемирия" и обмена пленными

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия предложила Украине установить на Рождество режим прекращения огня и масштабный обмен военнопленными, но президент Владимир Зеленский якобы отверг эту идею.

Об этом Орбан написал в среду в соцсети Х (Twitter), пишет "Европейская правда".

Орбан комментировал твит президента Украины, в котором Зеленский резко отреагировал на разговор венгерского премьера с хозяином Кремля Владимиром Путиным, который состоялся в среду.

Орбан заявил, что в конце венгерского председательства в Совете ЕС Будапешт приложил новые усилия для "достижения мира".

Реклама:

"Мы предложили рождественское перемирие и масштабный обмен пленными. Печально, что президент Зеленский сегодня четко отверг и исключил это. Мы сделали все, что могли!", – написал Виктор Орбан, комментируя твит Зеленского.

В то же время Виктор Орбан ничего не написал о том, выдвигал ли он такое предложение Владимиру Путину, и какой была реакция главы Кремля, если такое предложение действительно было.

At the end of the Hungarian EU Presidency, we made new efforts for peace. We proposed a Christmas ceasefire and a large-scale prisoner exchange. It’s sad that President @ZelenskyyUa clearly rejected and ruled this out today. We did what we could! https://t.co/17f4tXJEsc – Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) December 11, 2024

В твите, который прокомментировал Виктор Орбан, Зеленский выразил надежду, что Орбан "не будет хотя бы Асаду в Москву звонить, чтобы послушать еще и его часовые лекции".

Президент отметил, что для достижения реального мира и гарантированной безопасности нужны решимость Америки, единство Европы и настроенность всех партнеров на соблюдение целей и принципов Устава ООН.

Он подчеркнул, что "не надо играть на собственный имидж за счет единства – надо заботиться об общем успехе".

Сам Орбан, комментируя разговор с Путиным, заявил, что Венгрия намерена использовать все доступные ей "дипломатические средства с целью содействия прекращению огня и мира" в Украине.

Глава МИД Венгрии в среду после обеда рассказал, что Орбан и Путин в течение часа в среду обсуждали энергетическую безопасность Венгрии, войну в Украине и события в Сирии.