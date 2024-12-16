МИД рассказал чиновникам режима Лукашенко, на что они имеют право претендовать

Министерство иностранных дел выразило удивление из-за заявления чиновника белорусского МИД о стремлении страны принять участие в возможных "мирных переговорах" относительно войны в Украине.

Об этом говорится в заявлении представителя МИД Георгия Тихого, сообщает "Европейская правда".

Тихий напомнил, что белорусский режим вопреки конституции страны в феврале 2022 года стал соучастником полномасштабного вооруженного вторжения России в Украину.

"Российская Федерация, которая использовала территорию своего союзника для вооруженной агрессии против Украины, является на сегодня единственным источником реальных угроз безопасности для Беларуси", – добавил он.

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Представитель МИД отметил, что сейчас белорусские чиновники имеют право претендовать только на "справедливое разбирательство в рамках процесса по привлечению агрессора и его приспешников" к ответственности за преступление агрессии.

Накануне заместитель министра иностранных дел Беларуси Юрий Амбразевич заявил, что Минск претендует на "место за столом мирных переговоров по Украине, когда они начнутся" и что Беларусь хочет получить "гарантии безопасности".

Напомним, что белорусский режим Александра Лукашенко в 2022 году предоставил свою территорию для вторжения российских войск через север Украины. Там принимали на лечение раненых россиян и предоставляли России собственные полигоны и инфраструктуру для подготовки мобилизованных.

Этой же позиции придерживаются и на Западе, где считают режим Лукашенко зависимым от России.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская утверждает, что в Беларуси фактически отсутствует какая-либо поддержка участия в боевых действиях против Украины.